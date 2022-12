अखबार का यह पन्ना देखकर बचपन में खो गए 90 के दशक में पैदा हुए लोग, बोले- पहले के लोग ज्यादा...

Childhood TV Shows: यदि आप 90 के दशक के बच्चे हैं और ऐसे समय में पले-बढ़े हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई-फाई नहीं हुआ करती थी तो आप खुद को बेहद ही अनोखा मानते होंगे. ऐसा लोगों का मानना है कि 90 के दशक में चीजें इतनी उलझी हुई नहीं होती थी और चीजें काफी सरल हुआ करती थीं. फिलहाल, सोशल मीडिया ने हर किसी के रोज की लाइफ स्टाइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था. एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी के सामने जाकर बैठ जाया करते थे और अपनी मनपसंद चीजों को देखने के लिए वक्त पर पाबंद होना पड़ता था.

क्या आपको भी याद आ गए वो पुराने दिन

टीवी पर मनपसंद चीजों को देखने के लिए सुबह से ही प्लान बनाना पड़ता था, क्योंकि पहले रोज के अखबार में यह बताया जाता था कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम कब आने वाला है. खासकर बच्चों के लिए जो कार्टून को देखना पसंद करते थे. आज की तरह व्हाट्सऐप, डीएम या टेक्स्टिंग के बजाय एक-दूसरे से बात किया करते थे. अब डॉ. अजयिता द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई एक पोस्ट ने उस समय की एक झलक दिखलाई जिससे आप नॉस्टैल्जिया में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे. पोस्ट में टीवी शो की एक पूरी लिस्ट मौजूद है जो आपके गुजरे जमाने की दिन को वापस याद दिला सकती है.

