Police Officer: इस महिला पुलिस अधिकारी से अरेस्ट होना चाहते हैं लोग, कर दी ऐसी डिमांड!

People Want To Arrest By Officer: सोशल मीडिया का दौर जबसे दुनियाभर में आया तबसे कम से कम यह जरूर हुआ कि ऐसे तमाम टैलेंट लोगों के सामने आ गए जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता था. और यह बात सब पर लागू होती है चाहे जो भी हो. इसी कड़ी में अमेरिका से एक महिला पुलिस अफसर वायरल हुई है जो सोशल मीडिया पर भी अपनी खूबसूरती के चलते छाई हुई है.

पुलिस विभाग में डिप्टी के पद पर

दरअसल, इस महिला का नाम किम्बर्ली कवरडिल है. डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह महिला अमेरिका के एरिजोना राज्य के पुलिस विभाग में डिप्टी के पद पर हैं. वह अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत के बल पर पुलिस में भर्ती जरूर हुई हैं लेकिन सोशल मीडिया पर भी वे अपनी खूबसूरती और ड्रेसिंग सेन्स के चलते धमाल मचा रही हैं.

खूबसूरती..ड्रेसिंग सेन्स के चलते चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने सोशल मीडिया स्पेस पर हाल ही में उन्होंने खुद अपने बारे में बताया है और कहा कि लोग खुद उनसे अरेस्ट होने की मांग कर रहे हैं. यह बात सही भी है कि लोग महिला को देखकर उनकी खूबसूरती, ग्लैमर और स्टाइल के दीवाने हो गए हैं और उनकी तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर ऐसी पुलिस अधिकारी उन्हें अरेस्ट करने आए तो वे खुशी खुशी गिरफ्तार हो जाएंगे.

फिलहाल लोग उनके बारे में जानना भी चाह रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कवरडिल हाल ही में कैलिफोर्निया में तैनात थीं. वे लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ विभाग के लिए एक पुलिस इनवेस्टिगेटर थीं. वे शुरू से ही एक पुलिस अधिकारी बनना चाहती थीं और यह उनके दादा का भी सपना था. अब उनका ट्रांसफर एरिजोना में किया गया है जहां वे अपनी सेवाएं दे रही हैं.

