Plane Pilot: अचानक प्लेन की खिड़की से निकलकर क्या करने लगा पायलट, चौंकाने वाला वीडियो वायरल

Pilot Catching Something From Window: उड़ते विमान के अंदर से वैसे तो कई सारे वीडियोज सामने आते रहते हैं लेकिन कभी कभार एयरपोर्ट पर जब विमान खड़ा रहता है तब भी मजेदार वीडियो सामने आ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पायलट को देखकर लोग चौंक गए. ऐसा इसलिए क्योंकि यह पायलट विमान के कॉकपिट वाली खिड़की से बाहर निकल आया था.

यात्री अपना फोन नीचे ही भूल गया!

दरअसल, इस वीडियो को साउथवेस्ट एयरलाइंस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें कैप्शन लिखकर बताया गया कि एक यात्री अपना फोन नीचे ही भूल गया था और फिर एयरलाइन के कर्मजारी ने उस पकड़ने में कुछ इस तरह से मदद की, उन्होंने संकोच नहीं किया. वीडियो में दिख रहा है कि यह पायलट कॉकपिट वाली खिड़की से बाहर निकलकर नीचे से कुछ पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है.

लॉस एंजेलिस के लॉन्ग बीच एयरपोर्ट पर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना साउथवेस्ट एयरलाइंस से संबंधित है. घटना लॉस एंजेलिस के लॉन्ग बीच एयरपोर्ट पर हुई जब एक यात्री ने अधिकारियों को सूचना दी कि वह अपना मोबाईल नीचे ही भूल गया. उस समय बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और फ्लाइट लगभग उड़ान भरने के लिए तैयार थी. लेकिन कर्मचारियों ने पैसेंजर को मोबाइल वापस करने के लिए मेहनत की.

कॉकपिट की खिड़की से बाहर झुका

इसके बाद आखिर में विमान के पायलट और कर्मचारियों की मदद से यात्री की मदद की गई और उसका मोबाइल फोन उसके पास पहुंचाया गया. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि विमान का पायलट फोन पकड़ने के लिए कॉकपिट की खिड़की से बाहर झुका हुआ नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो पर लोग एयरलाइंस की तारीफ कर रहे हैं.

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 13, 2022