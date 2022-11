Flight में पायलट ने एक पर्ची में लिखकर यात्री को भेजा, पढ़कर सोच में पड़ गया शख्स

Passenger Gets Handwritten Cricket Score: क्रिकेट देश में लाखों लोगों के लिए एक त्योहार, एक उत्सव और एक भावना है. जब भी क्रिकेट मैच खेला जा रहा होता है तो लोग अपडेट्स जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों टी20 वर्ल्डकप चल रहा है और कई टीमें सेमीफाइनल की रेस के लिए लड़ाई कर रही हैं. ग्रुप बी में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम टॉप पर है और दोनों के बीच 30 अक्टूबर को एक मुकाबला भी हुआ. इस मैच में काफी रोमांचक मोड़ आए, जिसके अपडेट के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक दिखाई दिए. ऐसे ही एक क्रिकेट प्रशंसक ने इंडिगो की उस फ्लाइट के पायलट से स्कोर अपडेट मांगा, जिसमें वह सफर कर रहा था.

फ्लाइट में पायलट ने बताया भारत का स्कोर

पायलट ने खुशी-खुशी उसकी बात मान ली और अब यह पोस्ट ऑनलाइन लोगों का दिल जीत रहा है. ट्विटर यूजर ने रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक टी20 मैच के दौरान स्कोर अपडेट के बारे में उड़ान के दौरान पायलट द्वारा भेजे गए एक नोट की तस्वीर पोस्ट की. ट्वीट से पता चलता है कि तस्वीर को विमान में क्लिक किया गया है. यूजर विक्रम गार्गा के ट्वीट में कहा गया, 'भारत आज हार गया लेकिन इंडिगो6ई ने मेरा दिल जीत लिया. पायलट ने स्कोर अपडेट के लिए अनुरोध करने पर बीच हवा में एक नोट भेजा.' साथ की तस्वीर एक हैंडरिटेन स्कोरकार्ड दिखाती है: SA 33/03, 6 ओवर, IND 133/9.

India lost today but ⁦@IndiGo6E⁩ won my heart. Pilot sent a note mid air when requested for score update.#momentsthatmatter pic.twitter.com/XngFXko63T

— Vikram Garga (@vikramgarga) October 30, 2022