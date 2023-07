Pizza Boy: तुम मुझे इतनी सुंदर लगी कि.. डिलीवरी बॉय ने महिला को मैसेज भेजा, इसके बाद जो हुआ

Pizza Delivery Boy: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला ने एक ऐसी स्टोरी बताई जिसे सुनकर सब हैरान रह गए. यह सब तब हुआ जब महिला ने डॉमिनोज से पिज्जा मंगाया था और उसके डिलीवरी बॉय ने महिला को मैसेज भेजकर प्रपोज करना चाहा. डिलीवरी बॉय ने इस महिला कस्टमर ग्राहक के निजी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा. इतना ही नहीं इस डिलीवरी बॉय की पहचान भी अस्पष्ट और संदिग्ध थी. उसने महिला को पिज्जा पहुंचाने के कुछ घंटों बाद मैसेज किया और अपने दिल की बात लिखी.

दरअसल, ट्विटर पर कनिष्का नामक महिला ने यह कहानी बताई है. उसने डिलीवरी बॉय द्वारा भेजे गए मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा कि क्या किसी डिलीवरी बॉय को इसलिए भेजा जाता है ताकि वह कस्टमर के नंबर और एड्रेस का गलत उपयोग करे. अगर ये लड़का मुझे पसंद करता भी है तो क्या कंपनी के जरिए फोन नंबर का दुरुपयोग ठीक है.

मैसेज में लड़के ने लिखा कि मेरा नाम कबीर है, मैं वही हूं जो कल तुम्हें पिज्जा देने आया था...मुझे आप पसंद आई हैं. महिला का ट्वीट वायरल हो गया इसके बाद कंपनी और पुलिस दोनों ने डिलीवरी बॉय के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. महिला ने तुरंत संबंधित पिज्जा ब्रांड को मामले की सूचना दी. फिर मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया गया और पुलिस ने तुरंत उसकी सहायता की.

महिला ने कहा कि चैट पर इसका नाम कबीर है और डोमिनोज स्टोर में मन्नू, वहीं ईमेल एड्रेस में इसका नाम कबीर बबलू है, आप समझ सकते हैं अलग-अलग नामों के साथ ये लड़का क्या कर रहा है. मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है. महिला के ट्वीट के जवाब में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 ने आश्वासन देते हुए लिखा कि चिंता न करें, आपातकालीन सहायता तुरंत पहुंच रही है... उचित कार्रवाई की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस डिलीवरी बॉय को नौकरी से निकाल दिया गया है.

