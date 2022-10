Mystery: जब आसमान में दिखा सूरज का अनोखा नजारा, लोग करने लगे ऐसी भविष्यवाणी!

Future Of Earth: सोशल मीडिया पर आपने अक्सर प्रकृति से जुड़े कई वीडियोज देखे होंगे. इनमें से कुछ प्रकृति (Nature) का रौद्र रूप दिखाने वाले होंगे तो कुछ बेहद खूबसूरत रूप दिखाने वाले होंगे. ऐसा ही एक अनोखा वीडियो (Trending Video) एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

कभी नहीं देखा होगा ऐसा नजारा

इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वीडन (Sweden) में एक बर्फीली पहाड़ी के आस-पास सूर्य का कभी न देखे जाने वाला चेहरा आसमान में मौजूद है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि स्वीडन में एक पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही दुर्लभ सोलर हैलो (Solar Halo) दिखाई देता है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो को देखें...

A very rare solar halo appears over a mountain in Sweden. pic.twitter.com/sHQ8cC4FI5

— The Figen (@TheFigen_) October 24, 2022