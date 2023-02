पानी से भी कम दाम में प्रीमियम व्हिस्की, बीयर की कीमत और भी चौंकाने वाली, दंग कर देगा यहां का रेट

Cheap Alcohol: बार, पब और होटलों में प्रीमियम व्हिस्की या बीयर की घूंट के लिए मोटा खर्च करना पड़ता है. कम से कम में भी हजार-दो हजार का बिल बन ही जाता है. ऐसे में अगर पानी से भी कम कीमत में शराब का पेग मिल जाए तो क्या बात है. ये कहने सुनने की बात नहीं बल्कि हकीकत है. ऑनलाइन सामने आई एक हालिया तस्वीर में नेवी ऑफिसर्स मेस का एक मेन्यू दिखाया गया है. इसमें शराब की कीमतों ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है.

देश में बड़ी तादाद कोई भी फंक्शन या पार्टी में शराब का सेवन करती ही है. या यूं कह लीजिए कि हम में से अधिकांश लोगों के लिए, कोई भी पार्टी शराब के बिना पूरा नहीं होती. कुछ लोग घर पर दिलचस्प कॉकटेल बनाना पसंद करते हैं, वहीं अन्य अपने पसंदीदा पेय का आनंद लेने के लिए रेस्टोरेंट और बार में जाना पसंद करते हैं. हालांकि, रेस्टोरेंट में शराब की कीमत ज्यादा होती है.

लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नौसेना के अधिकारियों के लिए शराब की कीमत बेहद कम है. ऑनलाइन सामने आई एक हालिया तस्वीर में नेवी ऑफिसर्स मेस का एक मेन्यू दिखाया गया है और शराब की कीमतों ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है.

अनंत नाम के एक ट्विटर यूजर ने मेस से मेन्यू की तस्वीर माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर की. मेन्यू में व्हिस्की और बीयर के कई ब्रांड बेहद कम कीमतों में दिख रहे हैं. अधिकांश पेय की कीमत INR 100 से कम थी. पोस्ट का कैप्शन पढ़ें, "मेरा बैंगलोर दिमाग इन कीमतों को समझ नहीं सकता है." नेवी ऑफिसर्स मेस में अल्कोहल की कीमत से नेटिज़न्स हैरान हैं.

My Bangalore brain cannot comprehend these prices pic.twitter.com/g9SrzWfcA4

— Anant (@AnantNoFilter) February 4, 2023