Pune Police: चालान कटने के बाद युवक ने फोटो डाला, फिर पुणे पुलिस ने ऐसा मजेदार जवाब दिया कि...

Twitter Conversation Of Pune Police: देश भर से वैसे तो चालान कटने के कई सारे मामले सामने आते रहते हैं लेकिन कई बार फनी मामले खूब वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक मामला पुणे से सामने आया है जब एक युवक ने चालान कटने के बाद ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और उसने कहा कि वह चालान भरेगा. इसके बाद उसकी इस पोस्ट पर खुद पुणे पुलिस ने रिप्लाई किया है.

दरअसल, ट्विटर पर इस पोस्ट को Melvin Cherian नामक यूजर ने पोस्ट किया. इसमें उसने लिखा है कि पुणे पुलिस आपका धन्यवाद. मैं अच्छा दिख रहा हूं लेकिन मैं फिर भी चालान भरूंगा. इस कैप्शन के साथ उसने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था. तस्वीर में वह एक काली बुलेट लिए हुए दिख रहा है और काली जैकेट भी पहन रखी है.

इस पोस्ट पर पुणे पुलिस की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रिप्लाई किया गया है. इसमें लिखा गया है कि बहुत अच्छा. एक काला हेलमेट इस गेटअप के लिए बहुत शानदार होगा. यह काली जैकेट भी काफी शानदार है. इसके साथ ही पुणे पुलिस ने अपने कैप्शन में वियर हेलमेट का हैशटैग भी यूज किया है.

पुणे पुलिस का यह रिप्लाई लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Sure .

P.S: A black helmet will go very well with that nice black jacket though. #WearAHelmet https://t.co/7klwKw6TR2

— पुणे शहर पोलीस (@PuneCityPolice) December 7, 2022