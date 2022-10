Watch: स्कूल बस में ऐसी जगह से निकला खतरनाक अजगर, वायरल Video देखकर भी नहीं होगा यकीन!

Social Media Viral: सांपों के नाम से ही जहां कई लोग थर-थर कांपने लगते हैं, वहीं एक स्कूल बस में सांप का घुसना कई लोगों के होश उड़ा रहा है. इस वीडियो में एक खतरनाक अजगर (Python) को बस के अंदर देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के किसी प्राइवेट स्कूल (Private School) का है.

बस इंजन में फंसा था अजगर

रिपोर्ट के मुताबिक ये अजगर बस के इंजन (Bus Engine) में फंस गया था. गनीमत रही कि स्कूल बस खाली थी और उसमें कोई भी बच्चा (Student) नहीं था. जैसे ही स्थानीय लोगों को छिपे हुए अजगर के बारे में पता चला, पुलिस और वन विभाग को तुरंत सूचित किया गया. जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंचे. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

A python rescued from a school bus in Raibareli, UP pic.twitter.com/lN1LfIW4ic

