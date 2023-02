Rafi Song: वृद्धाश्रम के बुजुर्ग ने इस तरह गाया, मोहम्मद रफी को याद कर..लोग बोले कुछ ऐसा

Rafi Best Song By Old Person: भारतीय सिनेमा के सबसे महान गायकों में शुमार मोहम्मद रफी साहब के गाने जब भी बजते हैं या कोई गाता है तो उनके चाहने वाले काफी खुश हो जाते हैं. ये गाने उनके कानों को बहुत सुकून देते हैं. इसी कड़ी में कुछ ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स ने कमाल करते हुए रफी साहब का सुपरहिट गीत गया है.

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर सूचना और जनसंपर्क महा निदेशालय के उपनिदेशक दयानंद कामले ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि कोयंबटूर में ओल्ड एज होम के एक 85 साल के शख्स गाना गा रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में ही गाने के बोल का भी जिक्र किया है कि गाने की लाइनें क्या हैं. वीडियो का समय देखकर यह लग रहा है कि यह वीडियो गुरुवार को शेयर किया गया है.

वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग शख्स एक सोफे जैसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं. वे मोहम्मद रफी के सुपरहिट गीत को गा रहे हैं. उस शख्स के हाथ में एक माइक भी दिख रहा है और उनके हाथ में एक पेज भी दिख रहा है. शायद उस पेज में वही गाना लिखा है जो वह शख्स गा रहा है.

यह गाना 'मेरे सनम' नामक फिल्म का है. इसके बोल हैं, पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस गाने को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए. इस बुजुर्ग की आवाज भी इतनी शानदार दिख रही है कि कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि यह तो हूबहू रफी साहब की तरह ही गा रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

