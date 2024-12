रजत दलाल के प्रतिद्वंदी रहे राजवीर सिसोदिया का वीडियो आया सामने, रोड रेज में मारपीट का Video वायरल

Rajveer Sisodia: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया एक रोड रेज घटना में शामिल नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को राजवीर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया. वीडियो में दिख रहा है कि राजवीर सिसोदिया एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक हिट-एंड-रन मामले में शामिल था.

राजवीर का आरोप: भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी

राजवीर सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उनकी कार को आरोपी ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की. भागते वक्त आरोपी ने अपनी कार से दो बाइक और एक टैक्सी को भी टक्कर मारी. राजवीर ने बताया कि घटना के बाद वह आरोपी का पीछा करने लगे और कुछ दूरी तक उसे पकड़ने में सफल रहे. उन्होंने कहा कि आरोपी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और किसी भी कार, बाइक या पैदल चलने वाले को चोट पहुंचा सकता था.

बीच सड़क पर आरोपी को पीटा

फ्री प्रेस जनर्ल में छपी खबर के मुताबिक, राजवीर सिसोदिया ने आरोपी को उसकी कार से बाहर निकाला, गाली-गलौच की और बीच सड़के पर उसे पीटना शुरू कर दिया. वीडियो में आरोपी व्यक्ति राजवीर से अपनी जान छोड़ देने की विनती करता हुआ नजर आता है, लेकिन राजवीर उसे नहीं सुनते और उसे थप्पड़ मारते रहते हैं. वीडियो में आरोपी के कपड़े फटे हुए भी दिख रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. गाली-गलौच होने के कारण वीडियो को खबर के साथ अटैच नहीं किया गया, लेकिन यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है.

