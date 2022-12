Ratan Tata: आखिर कौन है ये शख्स, जिसने पकड़ रखा है रतन टाटा का हाथ और संग मनाया बर्थडे

Ratan Tata Birthday: आज भारत के बिजनेस टायकून रतन टाटा (Ratan Tata) का 85वां जन्मदिन है और हर साल की तरह इस साल भी वह अपने करीबी लोगों के साथ बेहद ही सौम्य तरीके से बर्थडे मनाया. सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हुआ है, जिसमें एक युवा शख्स बिजनेसमैन रतन टाटा के साथ बर्थडे मनाते हुए नजर आएं. बता दें कि यह वीडियो दो साल पुराना है, जो बर्थडे के मौके पर वायरल हुआ. क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कौन सा युवा शख्स है जो रतन टाटा के साथ कई बार देखा जा चुका है. अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए हम आपको बताते हैं. रतन टाटा के साथ दिखाई देने वाला यह कोई और नहीं बल्कि यंग इंटरप्रेन्योर अर्जुन देशपांडे हैं. महज 16 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले अर्जुन से रतन टाटा काफी इम्प्रेस हुए थे, जिसके बाद से वह अक्सर रतन टाटा से मिलते-जुलते रहते हैं.

रतन टाटा ने अर्जुन के स्टार्टअप में किया है निवेश

मालूम हो कि यंग इंटरप्रेन्योर अर्जुन देशपांडे के स्टार्टअप में बिजनेसमैन रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है. उन्होंने यह भी बताया कि आखिर उनकी मुलाकात रतन टाटा से कैसे हुई. जब मैंने अपने स्टार्टअप को लेकर टेड टॉक में गया तो उसका वीडियो रतन टाटा तक पहुंचा और उन्हें यह बेहद ही पसंद आया. इसके बाद उनकी तरफ से एक दिन मिलने के लिए प्रस्ताव आया और मुझे जैसे ही यह पता लगा तो मैं हैरान रह गया. 10-15 मिनट की मुलाकात में मैं बहुत ही नर्वस था. मैंने अपना आइडिया शेयर किया और बताया कि कैसे लोगों तक सस्ते दामों में दवाओं को पहुंचाया जा सकता है. मेरे स्टार्टअप के बारे में सुनकर बेहद खुश हो गए और निवेश करने के लिए तैयार हो गये.

बर्थडे के मौके पर अर्जुन ने लिखी यह बात

अर्जुन देशपांडे की रतन टाटा के साथ कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं. उन्होंने बुधवार को रतन टाटा के बर्थडे पर विश करते हुए कैप्शन में लिखा, "आज रतन टाटा सर का जन्मदिन है. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ स्वास्थ्य और समाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए काम कर रहा हूं. हमेशा जब भी उनसे मिलता हूं, हर बार वे मेरे स्टार्टअप को लेकर, मेरे स्वास्थ्य को लेकर मेरा हालचाल पूछते रहते हैं. उनसे हुई हर मुलाक़ात मुझे नयी प्रेरणा और ऊर्जा से भर देती है. उनका हाथ जब सिर पर होता है तो लगता है दुनिया जहान का शुभाशीष बरस रहा हो. उनका आशीर्वाद बना रहे, उनके स्नेह से मैं फलता-फूलता रहूं और उनके सपनों को साकार कर सकूं यही कामना करता हूं."

Happy Birthday Respected Ratan Tata Sir - Arjun Deshpande

Today, On 28th December 2020 Arjun Deshpande met his Beloved Mentor Respected RATAN TATA Sir and celebrated the Special Day by Cake cutting and grabed Sir's Blessings on this very Special Day. pic.twitter.com/UbPyQGDIuL

— Arjun Deshpande (@arjundeshpande9) December 28, 2020