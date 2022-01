चीन की असलियत आई दुनिया के सामने, कोरोना मरीजों को ऐसे रहने पर कर रहा मजबूर; देखें Shocking फुटेज

जब से कोरोनावायरस महामारी आई है, तब से लेकर अभी तक चीन में कभी भी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने नहीं आए. नए वैरिएंट्स आने के बाद से भारत अब कोरोना के तीसरी लहर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन चीन के आंकड़े अभी भी हैरान कर देने वाले हैं. अमेरिका, ब्रिटेन व भारत में रोजाना लाखों कोरोना केस सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन के COVID-19 आंकड़ों को जानने के बाद शक पैदा होता है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के जीरो कोविड रूल के तहत सैकड़ों लोगों को मेटल बॉक्स में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

मेटल बॉक्स में रहने को मजबूर कर रही चीनी सरकार

चीन में इतने ढेर सारे मेटल बॉक्स देखकर यह मालूम पड़ता है कि मामले सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में भी हो सकते हैं, लेकिन असलियत से हम अब भी अनजान हैं. डेली मेल की खबर के अनुसार, चीन ने कोरोनावायरस के नए वैरिएंट को रोकने के लिए लोगों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. चीन ने अपनी 'जीरो कोविड पॉलिसी' के तहत अपने नागरिकों पर कई कठोर नियम लागू किए हैं, लाखों लोगों को क्वारंटीन के तहत रखा है, जबकि बीजिंग अगले महीने के विंटर ओलंपिक (Winter Olympics) की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps — Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022

आधी रात घर छोड़कर क्वारंटी सेंटर में रहने का फरमान

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों को लकड़ी के बिस्तर और शौचालय से अटैच इन मेटल बॉक्स में दो सप्ताह तक रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, भले ही उनके इलाके में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया न गया हो. कई इलाकों में, निवासियों को आधी रात के बाद कहा गया कि उन्हें अपने घरों को छोड़कर क्वारंटीन सेंटर्स में जाने की जरूरत है.

Tianjin city

Omicron arrived days ago.

People are afraid of lockdown,

So panic buying now.

Please check my old thread.https://t.co/dpkpwcrJQi 2022/1/11 pic.twitter.com/uChbM3tqY2 — Songpinganq (@songpinganq) January 11, 2022

Lockdown in china means you may starve to death.

So these people are escaping!

2021.12.21 8pm pic.twitter.com/RAVoFvQ57X — Songpinganq (@songpinganq) December 21, 2021

2 करोड़ लोग अपने घरों में कैद, खाना खरीदने पर भी बैन

चीन में 'अनिवार्य ट्रैक-एंड-ट्रेस ऐप' का मतलब है कि करीबी संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जाता है और उन्हें तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20 मिलियन लोग अब चीन में अपने घरों में कैद हैं और खाना खरीदने के लिए भी उनके घर से बाहर निकलने पर बैन लगा दिया गया है.