Football मैदान में अचानक घुस आया गैंडा, बाहर निकालने में खिलाड़ियों की हालत हुई खराब और फिर

Football Video: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनियाभर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप (Fifa World Cup) का क्रेज चल रहा है. इस दौरान एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कई बार कुछ जानवर मैदान में घुस आते हैं और फिर खेल को रोकना पड़ जाता है. ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. जी हां, फुटबॉल के मैदान में अचानक एक गैंडा घुस आया और फिर वह घास खाते हुए नजर आया. मैदान में फुटबॉल खेलने वाले कुछ खिलाड़ी उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह जाने को बिल्कुल तैयार नहीं.

फुटबॉल मैदान में घुस गया गैंडा

फुटबॉल मैदान में गैंडे के घुसने के बाद फुटबॉल मैच को रोकना पड़ा. IFS अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में गैंडा मैदान पर टहलते हुए और हरी घास खाते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो के साथ अधिकारी सुशांत नंदा ने लिखा, 'सब्सिट्यूड को बाहर निकालने में खिलाड़ी को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है.' 18 सेकंड के इस वीडियो को 2 दिन पहले शेयर किया गया और इसे ट्विटर पर करीब 4 लाख बार देखा जा चुका है. आखिर में गैंडा को पिच से हटाने के लिए दो खिलाड़ियों ने कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे.

Trying hard to substitute the player pic.twitter.com/dTb3Sbr5Rd

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 18, 2022