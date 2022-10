Japanese Restaurant: यहां खुद मछली पकड़िए..खुद ही डिश बनाइए, ये है दुनिया का सबसे अनोखा होटल

Customers Caught Own Fish For Self Fishing Resaurant: लोग जब किसी बड़े रेस्त्रां या होटल में खाने जाते हैं तो वहां लग्जरी ढूंढते हैं. इसके साथ ही लोग यह भी सोचते हैं कि उनके फरमाइश के हिसाब से सब कुछ समय पर उपलब्ध हो जाए. लेकिन सोचिए किसी होटल में आप खाना खाने जाएं और वहां आपको खुद ही इंतजाम करना पड़े तो यह हैरानी भरी बात होगी. लेकिन जापान के एक होटल से ऐसा ही मामला सामने आया है.

ग्राहक खुद मछली पकड़ते हैं

दरअसल, यह होटल जापान के ओसाका में स्थित है. इस होटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस होटल में ग्राहक खुद मछली पकड़ते हैं और फिर ऑर्डर तैयार किया जाता है. मजे की बात यह है कि इस होटल में एक बड़ा सा किचन एरिया है जहां आप अपने हिसाब से खुद भी पका सकते हैं. इस होटल के कैंपस में ही एक तालाब है जिसमें मछली पाली गई है.

नाव में बैठने का मौका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के ओसाका में यह रेस्त्रां मौजूद है. यहां मछली पकड़ने और नाव में बैठने का मौका मिलता है. एक बार जब ग्राहक मछली पकड़ लेता है तो ग्राहक के साथ ही रेस्त्रां का एक विशेष स्टाफ इसका जश्न मनाता है. इतना ही नहीं मछली पकड़ने वाले ग्राहक के साथ मछली की तस्वीर भी क्लिक की जाती है. और फिर मछली को शेफ के पास भेज दिया जाएगा.

यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो अपनी पसंदीदा डिश को बनाने में शेफ की मदद भी कर सकते हैं वह शेफ पसंद के अनुसार ही इसे पकाएगा. और अगर आप फरमाइश कर देते हैं तो उसी हिसाब से आपकी थाली में भी आ जाएगा. इस रेस्त्रां की वेबसाइट के अनुसार अगर आप खुद मछली पकड़ते हैं, तो यह और सस्ता पड़ेगा. आप खुद की पकड़ी हुई मछली डिस्काउंट कीमत पर खा सकते हैं.

सबसे महंगे होटल्स में से एक

फिलहाल यह रेस्त्रां चर्चा का विषय बना हुआ है. कीमत की बात करें, यह जापान के सबसे महंगे होटल्स में से एक है. यहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता है. वैसे तो यह होटल मछली के तमाम डिशों के लिए मशहूर है लेकिन यहां हर प्रकार की अन्य डिशें भी परोसी जाती हैं. इस होटल के वायरल वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं.

