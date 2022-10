Relationship: 8 पुरुषों से संबंध बनाकर पैदा किए 11 बच्चे, 30 बच्चों की मां बनने की प्लानिंग!

Relationships With More Than One Partner: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब किस्से वायरल (Viral) होते रहते हैं. लेकिन यकीनन आपने कभी ऐसी महिला के बारे में नहीं सुना होगा जिसके एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 पति (Husbands) हैं. महिला ने एक वीडियो जारी कर अपने इस कदम के पीछे की वजह भी बताई है.

महिला ने किया खुलासा

फाई नाम की ये महिला अमेरिका (America) में रहती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर महिला ने बड़ा खुलासा कर सबको हैरान कर दिया है. कुछ वीडियोज में महिला अपने बच्चों के साथ मस्ती करती नजर आती हैं. 11 बच्चे और 8 पार्टनर्स की वजह से सोशल मीडिया (Social Media) पर महिला को जमकर ट्रोल भी किया जाता है.

11 बच्चों के 8 पिता

महिला ने अपने 8 पतियों का जिक्र करते हुए इसे सिंपल मैथ्स (Maths) करार दिया है. महिला का कहना है कि 8 अलग-अलग पतियों के बच्चों को जन्म (Birth) देने के पीछे एक कारण छिपा हुआ है. महिला ने कहा कि अगर उनके सभी बच्चों के सिर्फ एक पिता होते तो उनके छोड़कर चले जाने या मर जाने के बाद उनके सारे बच्चे (Kids) अकेले रह जाते. लेकिन 8 में से 3 पति चले जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी बच्चों के पास 5 पिता (Father) होंगे.

वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो (Viral Video) में महिला कहती हैं कि वो रुकने वाली नहीं और आगे भी बच्चों को जन्म देती रहेंगी. महिला 19 बच्चों को जन्म देकर कुल 30 बच्चे पैदा करना चाहती हैं. अगले पतियों के चुनाव के लिए भी महिला ने सोचा हुआ है. महिला की ज्यादातर लोगों ने आलोचना (Criticism) की तो कुछ लोग महिला का सपोर्ट (Support) करते भी नजर आए.

