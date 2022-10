Shocking: पत्नी हुई गायब तो नशे में धुत पति ने किया ऐसा खौफनाक काम, जानकर लोगों के उड़ गए होश

Drunk man arrested in the US: शराब के नशे में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती. हालांकि, कई बार होश में आने के बाद गलती का अहसास होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता. कभी उनकी हरकतें मजाकिया होती हैं तो कई बार एकदम खतरनाक. हाल ही में अमेरिका में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को खोजने की तलाश में करीब 200 किमी तक ट्रक पर लटके रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. वह नशे की हालत में दूसरे राज्य में चला गया.

पत्नी को खोजते हुए नशे में धुत शख्स ने किया ऐसा काम

ट्विटर यूजर एली हिगिंस ने एक पोस्ट में लिखा, 'नशे में धुत व्यक्ति ने ट्रक के पिछले हिस्से पर सवारी की.' उन्होंने समझाया, 'बस जब आपको लगता है कि आपने सबकुछ देख लिया है, तो आपको इस घटना के बारे में जानना चाहिए. इस अजीबोगरीब शख्स को तब गिरफ्तार किया गया, जब वह लगभग ओकेसी की ओर ट्रक की पिछली रेल को पकड़े हुए था.' बाद में उस व्यक्ति की पहचान की गई, जो कंसास के विचिटा का रहने वाला है. 30 वर्षीय उस शख्स का नाम डस्टिन स्लोकम है. वह शिपयार्ड से निकलते समय ट्रक की पिछली रेल पर चढ़ गया था. वह दो घंटे के लिए 130 मील (लगभग 209 किमी) तक लटकने में कामयाब रहा और उसे ओक्लाहोमा के गुथरी में पकड़ा गया.

Just when you think you've seen it all... This Wichita man was arrested early Monday morning (around 2:30 am) after he hitched a ride almost to OKC holding on to the back rails of a semi. We'll have reaction from folks who know him tonight on #KAKENews pic.twitter.com/PuhSyFbp6b

— Eli Higgins (@EliTheTVGuy) October 6, 2022