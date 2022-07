Snake Fight: नेवले ने मारी छलांग और सांप को मुंह से दबोचा, जानें कौन जीता जिंदगी की जंग?

Dangerous Fight: सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा. ये दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी (Presence) को बर्दाश नहीं कर सकते. इस बात का सबूत ये वीडियो भी दे रहा है. सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों की फाइट (Animals Fight) के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. लोगों को इस तरह के वीडियोज काफी रोमांचक भी लगते हैं. कई लोगों को इन फाइट्स में से सांप और नेवले की लड़ाई को देखने में काफी मजा आता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर छाया हुआ है.

नेवला बनाम सांप

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नेवले (Mongoose) ने पेड़ पर बैठे सांप पर हमला करने के लिए ऊंची छलांग लगाई. नेवले ने सांप (Snake) को मुंह से दबोच लिया. सांप इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जबकि नेवला सांप को शिकार बनाने के लिए आतुर था. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The smaller the creature, the bolder its spirit

Survival of the Fittest#wildearth #wildlife #greenscreen pic.twitter.com/wFLnGSRh3a

— उप वन संरक्षक, नाशिक (पश्चिम) (@wnashik_forest) September 8, 2020