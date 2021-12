सांप ने अंडे के बजाय गर्भ से निकाला बच्चा, Live कैमरे के सामने हुआ ये अजूबा; देखें Video

Snake Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर सांप (Snake) के कई वीडियो देखें होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो (Viral Video) आपने कभी नहीं देखा होगा. अमू्मन सांप अंडे देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है जो सीधे गर्भ से बच्चे को जन्म दिया. अगर नहीं, तो चलिए हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखलाते हैं. एक हरे रंग के सांप ने अपने बच्चे को लाइव कैमरे के सामने जन्म दिया. यह अजूबा देख दुनियाभर के लोग स्तब्ध रह गए. इंटरनेट पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ऐसा बेहद कम ही देखने को मिलता है. हालांकि यह वीडियो भारत के बाहर का वीडियो है.

इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हरे रंग का सांप लकड़ी के ऊपर लिपटा हुआ होता है. तभी कुछ ही सेकंड में उसने अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देना शुरू किया. इस दौरान सामने लगे लाइव कैमरे में सबकुछ रिकॉर्ड हो गया. बता दें कि यह वीडियो ब्राजील के किसी स्नेक सेंटर का है, जहां यह देखने को मिला. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग देखने के बाद हैरान रह गए. इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

We all thought snakes reproduce by laying eggs…

Not all.Some produce young by hatching of eggs stored inside the body of the https://t.co/VSmSrTMOHj this one from Brazil.

(From SM) pic.twitter.com/TdQdvWC1x4

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 30, 2021