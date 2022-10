Ranveer and Kili Paul: तंजानियाई स्टार किली पॉल ने रणवीर के साथ यूं किया डांस, लोग बोले आग लगा दी

Dance of Kili paul and Ranveer Singh in Mumbai: बॉलीवुड गानों पर लिप सिंक करके सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन चुके तंजानिया के सोशल मीडिया स्टार किली पॉल भारत आए हुए हैं. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह के साथ स्टेज शेयर किया. इस दौरान दोनों ने मिलकर डांस किया. रणवीर सिंह ने किली पॉल का स्वागत इस अंदाज में किया कि लोगों ने कहा- आग लगा दी.

भारत आए हुए हैं किली पॉल

दरअसल, किली पॉल तंजानिया के मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, डांसर और कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी बहन नीमा पॉल के साथ बॉलीवुड गानों पर लिप सिंक कर वीडियो बनाते हैं. वे इन दिनों भारत आए हुए हैं. मेटा क्रिएटर डे के कार्यक्रम में वे पहुंचे हुए थे, यह दिन कंटेंट क्रिएटर्स और उनकी ओर से दुनिया के साथ शेयर किए जाने वाले कंटेंट को समर्पित किया गया है. इसी कार्यक्रम में रणवीर सिंह भी पहुंचे थे.

एक ही मंच पर किली और रणवीर

रणवीर सिंह के अलावा इस कार्यक्रम में फैजल शेख, जन्नत जुबैर सहित कई और सितारे भी नजर आए। इस दौरान रणवीर सिंह अपने पूरे जोश के साथ किली का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं. एक ही मंच पर किली और रणवीर को जमकर मस्ती करते हुए देखा जा सकता है. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में रणवीर सिंह और किली पॉल को स्टेज पर जमकर धमाल मचाते देखा जा सकता है.

किली को भारत आने की चाह थी

वीडियो में रणवीर और किली स्टेज पर गाते और डांस कर रहे हैं. रणवीर हमेशा की तरह फुल एनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं और दर्शकों के बीच पहुंच जाते हैं. वहीं किली भी अपने खास अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं. किली पॉल इस इवेंट को अटेंड करने के लिए खास इंडिया आए हुए हैं। भारत के हिंदी गानों के दीवाने किली को हमेशा से भारत आने की चाह थी. जो उनकी पूरी हो गई.

