गहरे समुद्र से मिला ऐसा अजीबोगरीब जीव, देखा जा सकता है शरीर के आर-पार; VIDEO ने चौंकाया

Weird Creature In Ocean: समुद्र की गहराई में ऐसे रहस्य हैं, जिनके बारे में जानकर अक्सर लोगों को हैरानी होती रहती है. सैकड़ों मील नीचे की गहराई में कई ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है. हाल ही में, एक ऐसा जीव देखने को मिला जो पूरी तरह से ट्रांसपैरेंट यानी कि शरीर के आर-पार देखा जा सकता है. इस जीव को देखकर लोग सोच में पड़ गए. समुद्र उन अजूबों में से एक है जिसके बारे में जितना जानेंगे, उतना ही कम लगेगा. समुद्र की गहराई में रहने वाली कई अज्ञात प्रजातियों के बारे में लोगों ने बेहद ही कम सुना है. समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले एक जीव का वीडियो वायरल हुआ है.

समुद्र की गहराई से मिला अजीबोगरीब जीव

ट्विटर पर @Rainmaker1973 नाम के अकाउंट वाले एक ट्विटर अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें आप एक ऐसे जीव को देख सकते हैं जो कि ट्रांसपैरेंट है. स्मिथसोनियन वेबसाइट के अनुसार, यह एक झींगा मछली की प्रजाति हो सकती है. यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में आप इस जीव को इसके नारंगी रंग के अंडों के साथ देख सकते हैं. इस वीडियो को पहली बार 2017 में समुद्र के रिसर्चर अलेजांद्रो डेमियन-सेरानो ने शूट किया था. जीव कैसा दिखता है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखना चाहिए.

Cystisoma is a crustacean that lives between 600-1000 m deep in the ocean. Its body is totally transparent: only its eyes are pigmented. This one has a brooding pouch full of orange eggs

