स्टूडेंट ने 10वीं कक्षा में पाए इतने नंबर्स, खुशी के मारे मोहल्ले में छपवा दिए अपने पोस्टर!

Student Got So Many Numbers In Class 10th: केरल के एक स्टूडेंट ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास करने पर खुद को बधाई देने के लिए अपने घर के बाहर एक फ्लेक्स बोर्ड लगाया, जिसे देखकर राज्य के शिक्षा मंत्री भी प्रभावित हो गए. अपनी पहली बोर्ड परीक्षा को पास करना, हम में से कई लोगों के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है. पठानमथिट्टा (Pathanamthitta) के एक छात्र जिष्णु ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह चाहा कि उसके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और बाकी सभी उसकी उपलब्धि पर ध्यान दें.

दसवीं की परीक्षा पास करने पर लगवाया फ्लेक्स

जिष्णु ने फ्लेक्स बोर्ड पर लिखवाया, 'इतिहास कुछ लोगों के लिए रास्ता बनाता है. मैं 2022 एसएसएलसी परीक्षा (SSLC Examination) में उत्तीर्ण होने के लिए खुद को बधाई देता हूं. कहानी अब शुरू होती है. कुंजाक्कू संस्करण 3.0.' बोर्ड पर मैसेज के साथ जिष्णु एक सनग्लास का चश्मा पहना हुआ नजर आ रहा है. स्टूडेंट का फ्लेक्स बोर्ड इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और उसने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी का ध्यान खींचा.

दोस्तों ने साथ मिलकर इलाके में पोस्टर छपवाए

शिक्षा मंत्री वी शिवांकुट्टी ने फेसबुक पर लिखा, 'कुंजक्कू ने फ्लेक्स में खुद कहा है कि इतिहास कुछ लोगों के लिए रास्ता बनाता है. मेरी इच्छा है कि ऐसा हो. कुंजक्कू को जीवन की परीक्षा में भी बड़ी सफलता मिले.' स्टूडेंट ने मनोरमा न्यूज को बताया कि उसके दोस्तों ने फ्लेक्स बोर्ड लगाने में उसकी मदद की. ग्यारहवीं कक्षा पास करने के बाद उसका इसी तरह कारनामा करने का प्लान है. वह जैसे ही 11वीं की पढ़ाई उत्तीर्ष करेगा तो पोस्टर लगाएगा.

