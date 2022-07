WhatsApp Chat Viral: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट की व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट लोगों का दिल जीत रहा है. एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर (Teacher) को मैसेज किया कि गुड आफ्टरनून, क्या ये आशा मैम का नंबर है. इसपर जवाब आया हां. इसके बाद लड़के ने जो मैसेज (Message) किया उससे न केवल उसका दर्द झलक रहा था बल्कि इस बात का भी पता चल रहा था कि टीचर ने एक कमजोर स्टूडेंट को और ज्यादा डिमोटिवेट (Demotivate) किया. लेकिन इसके बाद भी लड़के का मनोबल नहीं टूटा और टीचर को बड़े ही प्यार से अच्छी सीख दे दी.

स्टूडेंट ने आखिर क्या कहा?

स्टूडेंट ने मैसेज किया कि हैलो मैम, मैं आपके 2019-20 के बैच में 10वीं का स्टूडेंट था. आपने मुझसे कहा था कि मैं जिंदगी (Life) में कुछ नहीं कर पाउंगा और स्कूल भी पास नहीं कर पाउंगा. आपने मुझे हर तरह से डिमोरलाइज (Demoralise) करने की कोशिश की... पूरा मामला जानने से पहले आप भी इस मैसेज को जरूर पढ़ें...

Two years ago, me and my friend decided to text our teacher the day our results come out pic.twitter.com/iDUd6XyhZG

— famouspringroll (@hasmathaysha3) July 22, 2022