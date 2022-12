गांव के बच्चों को टीचर सिखा रहे ऐसी चीज, Video देखकर आप भी कहेंगे- काश इस स्कूल में मेरा बच्चा भी पढ़े

School Teacehr Video: स्कूल में बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, यही हर पैरेंट्स की उम्मीद होती है और अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को ढंग से पढ़ाने के लिए पूरी जान झोंक दे तो सभी खुश रहते हैं. टीचर की मेहनत बच्चों में मिलने वाली शिक्षा से पता चल जाती है. क्लास में पढ़ाई करने से लेकर नैतिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने तक, शिक्षक का हर जगह रोल होता है. समाज में किस तरह से रहना चाहिए और कैसे नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यदि इसकी शिक्षा बचपन में स्कूल में मिल जाए तो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब स्कूल के एक टीचर ने अपने छात्रों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया.

गांव में बच्चों को सिखाया जा रहा नैतिक मूल्य

नागरिक मूल्यों पर चर्चा करने वाले बच्चों का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ बच्चे एक्टिंग करते हुए नजर जा रहे हैं. इस छोटे से नाटक में स्कूल के कई बच्चे बस में दूसरे यात्रियों के लिए अपनी सीट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को IAS अधिकारी मनुज जिंदल ने ट्विटर पर शेयर किया. वीडियो के शुरुआत में कुछ बच्चे बस की सीटों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. एक बुजुर्ग व्यक्ति का नाटक करने वाला बच्चा बस में चढ़ता है. वहीं एक और स्कूली बच्चा यात्री होने का नाटक करता है और अपनी सीट से खड़े होने के बाद उसे अपनी सीट ऑफर करता है.

How our creative teachers are teaching 'Civic Values' in rural schools.

Here's a beautiful clip where students enacted scene offering seats to fellow needy passengers in an invisible bus..

Guaranteed to bring tears to your eyes. pic.twitter.com/2ShlL3sftZ

— Manuj Jindal (@manujjindalIAS) December 2, 2022