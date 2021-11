Ajab Gajab News: ये है दुनिया का सबसे रहस्यमयी जंगल, यहां आकर खुदकुशी कर लेते हैं लोग

The Suicide Forest: दुनिया तमाम तरह के अनगिनत रहस्यों (Secrets of the World) से भरी पड़ी है. ज्यादातर रहस्यों के बारे में इंसान तो क्या बल्कि वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं. हम आपको आज ऐसे ही एक रहस्यमयी जंगल (Mysterious Forest) के बारे में बताने जा रहे हैं. यह रहस्यमयी जंगल जापान (Suicide Forest in Japan) में स्थित है. इस जंगल का नाम 'ऑकिगहरा' (Aokigahara Suicide Forest) है. इस जंगल को लेकर कहा जाता है कि यहां आने के बाद लोग आत्महत्या (Suicide) कर लेते हैं. इस वजह से इस जंगल को 'सुसाइड फॉरेस्ट' (Suicide Forest) कहा जाता है.

पॉपुलर सूइसाइड प्लेसेज में दुनिया में दूसरे नंबर पर

हरा-भरा और सुंदर दिखने वाला यह जंगल डरावनी कहानियों (Horror Stories) के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. इसे दुनिया का सबसे पॉपुलर सूइसाइड प्लेसेज (Popular Suicide Places) में दूसरे नंबर पर रखा गया है (पहले नंबर पर गोल्डेन गेट है). इस रहस्यमयी जंगल की टोक्यो से दूरी दो घंटे से कम की है. इस जंगल का रहस्य इतना भयावह है कि यहां आकर सैकड़ों लोग खुदकुशी कर चुके हैं. इस जंगल को भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता है.

'भूत करते हैं आत्महत्या पर मजबूर'

जापान के लोग मानते हैं कि इस जंगल में भूत निवास करते हैं. वही भूत लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं. जैसा ही आप इस जंगल में प्रवेश करेंगे, आपको चेतावनी पढ़ने को मिल जाएगी. जैसे-

-अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचें.

-आपका जीवन आपके माता-पिता द्वारा दिया हुआ कीमती तोहफा है.

एक बार खो गए तो निकलना मुश्किल

ये जंगल माउंट फूजी के नॉर्थवेस्ट में स्थित है. यह 35 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है. यह जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसे 'पेड़ों का सागर' कहते हैं. इस घने जंगल में अगर आप एक बार खो गए तो यहां से निकलकर आना लगभग नामुमकिन है. आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस जंगल में साल 2003 के बाद से 105 से ज्यादा लोगों की लाशें मिल चुकी हैं. इसमें से ज्यादातर लाशें बुरी-तरह सड़ चुकी थीं, जबकि कुछ को जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया था.

कहा जाता है कि जंगल के घने होने की वजह से जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, वह इतना ज्यादा डर जाते हैं कि खुद से ही अपनी जान ले लेते हैं. इस जंगल में कंपास अथवा मोबाइल जैसे उपकरण काम नहीं करते हैं. कंपास की सुई यहां कभी सही रास्ता नहीं दिखाती. जंगल के आस-पास रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें जंगल से रात में चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं. इस जंगल में बहुत से पेड़ तीन सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं.

