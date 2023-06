हाथी पर हमला करने वाला था टाइगर, लेकिन आखिर में हुआ ऐसा कि दुम दबाकर भागा बाघ; देखें Video

तालाब में खड़े हाथी ने किया टाइगर पर हमला

वीडियो में विशाल टस्कर हाथी एक तालाब के अंदर खड़ा हुआ नजर आ रहा है. दूसरी ओर, वयस्क टाइगर क्लिप में चलता हुआ नजर आ रहा है. टस्कर सतर्क हो जाता है और टाइगर पर नजर रखता है क्योंकि वह तालाब के दूसरी तरफ जा रहा होता है. हाथी को परेशान किए बिना, बाघ तालाब के बाहरी हिस्से की तरफ से चलना जारी रखता है. ऐसा लगता है कि जहां हाथी तालाब में अपनी प्यास बुझा रहा था, वहीं बाघ अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास पहुंचा. जैसे ही बाघ जल निकाय के पास आता है, हाथी तालाब से बाहर निकल जाता है और बाघ पर आक्रमण करता है. हाथी टाइगर का तब तक पीछा करता रहता है जब तक वह जंगल में गायब नहीं हो जाता.

Tigers and elephants tolerate each other fairly well in the wild.

But at times gentle giant shows who the boss is

