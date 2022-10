Traffic Police: भोंपू बजा-बजाकर लोगों को कर दिया परेशान, पुलिस ने सिखाया कभी ना भूलने वाला सबक

Social Media Viral Video: सड़क पर बहुत से ऐसे लोग वाहन चलाते हैं जो सड़क पर चल रहे बाकी लोगों की नाक में दम करके रख देते हैं. ऐसे लोग कभी तेज स्पीड से गाड़ी चलाते दिखाई देंगे तो कभी ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) को तोड़ते नजर आएंगे. इनमें से कुछ बिना बात के हॉर्न बजाने वाले भी कई लोगों की परेशानी की वजह बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से भी सामने आ रहा है.

सड़क पर शोर मचाने वाले सावधान

सड़क पर रूल्स को फॉलो न करने वाले लोगों के लिए जुर्माना (Fine) और सजा का प्रावधान भी है. लेकिन जब लोग इससे भी डरना बंद कर दें तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका उपाय जबलपुर पुलिस (Police) ने ढूंढ लिया है. यहां पर कुछ बदमाशों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे.

#WATCH| MP: Police uniquely deal with miscreants who allegedly blew trumpets into passersby's ears in Jabalpur(6.10)

