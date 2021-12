बेटे को खाने के लिए दिया केला, मात्र 30 सेकेंड में हो गई मौत; वजह जानकर खौफ़ में आ जाएंगे

Baby Died from Banana: एक मां की छोटी सी लापरवाही से उसके दो साल के बच्चे की मात्र 30 सेकेंड में दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में घटी. जहां मां ने अपने दो साल के बच्चे को सोने से पहले दूध की बोतल की जगह केला पकड़ा दिया. इसके बाद जब वह 30 सेकेंड बाद वापस आई तो उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी.

नॉर्थ वेल्स लाइव न्यूज के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम के वेल्स की रहने वाली डेनिएल बटरली ने डायल जॉन जेम्स ग्रीग नामक अपने बच्चे को सोने से पहले गलती से दूध की बोतल की जगह केला पकड़ा दिया था. इसके बाद वह किसी काम से कमरे से बाहर चली गई थी. हालांकि सिर्फ आधे मिनट में ही वह वापस कमरे में आ गईं लेकिन वहां जो हुआ था उसे देखकर उनकी हलक सूख गई. डेनिएल बटरली ने बताया कि 30 सेकेंड के बाद जब वह कमरे में आईं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. वापस आकर उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के गले में वह केला अटक गया था. इस कारण वह सांस नहीं ले पाया. यह देखकर उनके होश उड़ गए और तुरंत ही उन्होंने 999 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी.

