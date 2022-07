Viral Video: जब भारत के जवान ने गाया बॉर्डर मूवी का ये गाना, सुनकर आंसू नहीं रोक पाए लोग!

Soldier Singing Song: साल 1997 में आई मूवी बॉर्डर ने ना केवल जवानों की जिंदगी को बखूबी दिखाया बल्कि फिल्म के गानों ने मूवी को अलग दर्जे की इज्जत दिलवाई. आज भी अगर कभी जवानों की या भारतीय सेना (Indian Army) की बात होती है तो बॉर्डर मूवी का जिक्र जरूर किया जाता है. आजकल सोशल मीडिया (Social Media) पर एक फौजी का गाना काफी व्यूज बंटोर रहा है. इनका नाम विक्रमजीत सिंह (Vikramjit Singh) बताया जा रहा है और इन्होंने बॉर्डर मूवी का सुपर हिट गाना अपनी आवाज में बहुत ही खूबसूरती से गाया है.

लोगों को पसंद आई आवाज

इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवान विक्रमजीत सिंह की आवाज का जादू भारतीयों के दिलों पर राज कर रहा है. इनकी सिंगिंग (Singing) के वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है कि ऐ जाते हुए लम्हों... एक सभा के दौरान #हिमवीर बंधुओं के अनुरोध पर गाते हुए. पहले आप भी इस जवान का गाना सुनें...

ए जाते हुए लम्हों...

Singing on the request of #Himveer brothers during a gathering.

Constable Vikramjeet Singh of ITBP sings a song from the movie Border (1997). pic.twitter.com/LrDD9UmTL1

— ITBP (@ITBP_official) July 13, 2022