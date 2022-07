Plants Life: क्या कभी पौधों को सोते-जागते देखा है? वायरल VIDEO देख नहीं होगा यकीन!

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर आप कभी भी बोर नहीं हो सकते. यहां आपके मनोरंजन (Entertainment) के लिए फोटोज या वीडियोज की कोई कमी नहीं है. कुछ लोगों को फनी कंटेंट (Content) पसंद आता है तो कुछ को इमोशनल. कुछ लोगों को जानवरों की फाइट के वीडियोज पसंद आते हैं तो कुछ को प्रकृति (Nature) से जुड़े. अगर आप भी नेचर से प्यार करते हैं या पौधों (Plants) का ध्यान रखना आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप जैसे लोगों का दिन बना सकता है. इस वीडियो में आप पौधों के रूटीन को देख सकते हैं.

पौधे भी सोते-जागते हैं!

बहुत से लोग पेड़-पौधों का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे कि उनके घरों में लगे प्लांट्स उनके परिवार के सदस्य हैं. उनको सही समय पर पानी देना, सही समय पर धूप दिखाना और मिट्टी बदलते रहना पौधों की सेहत (Health) को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि पौधे जागते और सोते भी हैं? पहले आप इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Plants sleep and wake up just like us humans…

