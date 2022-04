Tiger Video: चलती बोट से टाइगर ने ऐसे लगाई पानी में छलांग, देखें रोमांचक वीडियो

Tiger Jump Into Water: आपने सोशल मीडिया पर बाघों के कई सारे रोमांचक वीडियो देखे होंगे. बाघ पल भर में अपने शिकार को चीरकर रख देता है. बाघों के शिकार करने वाले वीडियो देखने में बहुत आकर्षक होते हैं. इसके अलावा भी कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. वीडियो अविश्वसनीय है जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है. IFS अधिकारी परवीन कासवान ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. यह वीडियो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में शूट किया गया था. वीडियो काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक बाघ को जंगल में छोड़े जाने के बाद चलती नाव से कूदते देखा जा सकता है. वीडियो में बाघ एक अद्भुत छलांग लगाता दिख रहा है. इस छलांग को देखकर आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, 'अविश्वसनीय.' IFS अधिकारी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से सामने आया वीडियो हैरान करने वाला है.' वीडियो में बाघ अद्भुत छलांग लगाता दिख रहा है. देखें वीडियो-

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022