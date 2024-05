Video: 62 साल का आदमी, 4 दिनों से था जिंदा दफन, अचानक आई बचाने की चीखें; खोदी गई कब्र और फिर...

Moldova: पूर्वी यूरोपियन गणराज्य मॉल्डोवा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. एक 62 साल का शख्स 4 दिनों तक कब्र में जिंदा दफन रहा. हत्या की जांच के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कब्र से बुजुर्ग की दबी-दबी चीखें सुनाई दी तो सभी दंग रह गए. पुलिसवालों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया. बुजुर्ग को कब्र से बाहर निकाला गया. साथ ही बुजुर्ग को जिंदा दफन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, यह चौंकाने वाली घटना पुलिस के सामने एक 74 साल की महिला की मौत की जांच के दौरान सामने आई. इस महिला का शव पुलिस को उसके एक रिश्तेदार के घर से मिला था. इस केस की जांच के दौरान ही पुलिस अधिकारियों ने एक 62 वर्षीय व्यक्ति को बचाया, जो चार दिन से जमीन के अंदर जिंदा दफ्न था.

62 साल के इंसान कब्र में दफन

अधिकारियों ने बताया कि मदद के लिए जब दबी हुई चीखें सुनीं. इसके बाद हमने खुदाई करनी शुरू कर दी. जिसके तहखाने में हमें एक अस्थायी तहखाने का प्रवेश द्वार मिला, जहाँ एक 62 वर्षीय व्यक्ति को एक किशोर ने बंद कर दिया था. पुलिस ने इस घटना का वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

आप भी देखें वीडियो:-

BREAKING: A 62-year-old man in Moldova was found alive after being buried for four days.

Police discovered him while investigating the murder of a 74-year-old woman, when they heard noises from the ground near her house.

Digging at the site, they uncovered a makeshift grave… pic.twitter.com/TEn1e9Shwo

— Apex Episodes (@ApexEpisodes) May 16, 2024