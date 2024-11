पिता की चिता की राख से सिगरेट बनाकर फूंकती है ये महिला, लोगों को नहीं हो रहा यकीन

Viral Video: हाल ही में एक यूट्यूबर ने अपने पॉडकास्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसने सुनने वालों को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि वह अपने पिता की चिता की राख से सिगरेट बनाती हैं और उसे फूंकती हैं. यह बयान कई लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाला था क्योंकि यह एक अत्यंत अतिसंवेदनशील का खुलासा किया. हालांकि, उन्होंने इसके पीछे का कारण और अपनी भावनाओं को भी साझा किया. उसने बताया कि उसने अपने पिता की चिता की राख से सिगरेट बनाई और उसे फूंका. इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है.

राख को सिगरेट में भरकर उसे फूंकाती है

यूट्यूबर ने बताया कि यह कदम उसने अपने पिता की याद में उठाया. उसने कहा कि उसके पिता उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे और उनके निधन के बाद वह बहुत दुखी थी. इस दुख को कम करने के लिए उसने यह अनोखा तरीका अपनाया. उसने राख को सिगरेट में भरकर उसे फूंका और इस प्रक्रिया को अपने एक्स पर शेयर किया. मशहूर यूट्यूबर रोसन्ना पैंसिनो ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिता की अस्थियों से गांजे का पौधा उगाई और फिर उसे सिगरेट में भरकर फूंका. यह कदम उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही थी.

We lost my dad about 5 years ago to Leukemia. He was the best. His dying wish was to be grown into a cannabis plant and be smoked.

So that's what I did.

The first episode of my new podcast, Rodiculous is dedicated to him. Link to full episode is on @RodiculousPod.

Love and… pic.twitter.com/IUKiZABWkn

— Rosanna Pansino (@RosannaPansino) November 17, 2024