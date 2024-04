जिंदगी भर किराए पर रहा, ट्रक ड्राइवर के एक आइडिया ने बदली किस्मत, खरीदा घर; आनंद महिंद्रा भी मुरीद

Truck Driver Viral Video: परिस्थितियों ने राजेश रावानी को अपना गुजारा चलाने के लिए ट्रक चलाने पर मजबूर कर दिया. शायद वह जिंदगी भर यही काम करते रहते, अगर खाने और यूट्यूब के उनके शौक ने बीच में दखल न दिया होता. कई सारे वीडियो वायरल होने बाद में, जिनमें वह ट्रक चलाते हुए अपने 15 लाख यूट्यूब फॉलोअर्स को दाल से लेकर देसी चिकन तक सब कुछ बनाना सिखाते हैं, उन्हें आनंद महिंद्रा से सराहना मिली है. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस बात की सराहना की कि कैसे 25 साल तक ट्रक चलाने वाले राजेश रावानी अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं और अपना घर खरीद चुके हैं.

ट्रक में खाना बनाकर मशहूर हुआ ड्राइवर

ये राजेश रावानी भी कमाल के हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. राजेश को खाने का शौक था और यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी पसंद था. 25 साल तक ट्रक चलाने के बाद, उन्होंने यूट्यूब पर खाना बनाने के वीडियो बनाना शुरू कर दिया. उन्हें अपनी इस सफलता का अंदाजा है. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राजेश रावानी ने आनंद महिंद्रा को उनके वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद दिया और अपने नए घर के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, "आज आनंद महिंद्रा साहब ने मेरा वीडियो शेयर किया. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े और व्यस्त आदमी ने मेरे बारे में ट्वीट किया. ये खुशी की बात है कि मेरे वीडियो ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहे हैं."

