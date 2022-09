Ajab Gajab: अपने कस्टमर का मजाक बनाकर खुद ट्रोल हो गई एयरलाइन कंपनी, जानें क्या पूरा मामला

Airline Company Trolled: सफर चाहे बस का हो, ट्रेन का हो या प्लेन का हो, उसका असली मजा तो विंडो सीट में ही है. ऐसा कहते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा. किसी शख्स के लिए विंडो सीट कितनी जरूरी हो सकती है इसका अंदाजा आप एक कस्टमर की नाराजगी से लगा सकते हैं जिसका किस्सा वायरल हो रहा है. दरअसल ट्विटर पर @MartaVerse नाम के यूजर ने एयरलाइन कंपनी से सीट की बुकिंग को लेकर शिकायत की है जिस पर कंपनी ने ऐसा रिएक्शन दिया कि लोग उसके पीछे ही पड़ गए.

क्या है पूरा मामला?

@MartaVerse नाम के एक ट्विटर यूजर ने एयरलाइन कंपनी से कहा कि उसने विंडो सीट के लिए पैसे दिए थे लेकिन उसे फ्लाइट में विंडो सीट नहीं बल्कि दरवाजे के पास की एक सीट दी गई. ये ट्वीट 10 सितंबर को किया गया था. आपको बता दें कि ये नाराज शख्स यूरोपियन एयरलाइन कंपनी में यात्रा कर रहा था.

Seriously @Ryanair I paid for the window seat pic.twitter.com/78qp9W3lLM

