Twitter के CEO पराग अग्रवाल इस तरह आए नजर, कॉफी काउंटर पर कर्मचारियों से लिए ऑर्डर

Twitter CEO Parag Agrawal: ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने पिछले सप्ताह लंदन में कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लिया. उस दौरान अग्रवाल ने कर्मचारियों को कॉफी परोसी. लंदन स्थित सोशल मीडिया के दिग्गज कार्यालय में, अग्रवाल को कॉफी के ऑर्डर लेते देखा गया. उस दिन ट्विटर, यूके के प्रबंध निदेशक दारा नासर भी ड्यूटी पर थे. वहीं, ट्विटर के मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल ने कॉफी के साथ लिए जाने वाली कुछ कुकीज परोसी. पराग अग्रवाल की यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो भी था.

पराग अग्रवाल को 2021 में बनाया गया CEO

बता दें कि नवंबर 2021 में ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के फर्म छोड़ने के बाद पराग अग्रवाल को कंपनी का सीईओ बनाया गया था. मई 2022 में अग्रवाल ने दो प्रसिद्ध कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था. इनमें उपभोक्ता उत्पादों के प्रमुख कायवन बेकपोर और राजस्व प्रमुख ब्रूस फाल्क शामिल थे.

