पुलिस स्टेशन पहुंचा 6 साल का बच्चा, अफसर के पास जाकर गुस्से से कही ऐसी बात; सुन चकरा गए लोग

अधिकांश भारतीय शहरों में ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है. ट्रैफिक में बैठना न केवल वयस्कों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी भयानक है. एक छह साल बच्चा आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में अपने स्कूल के पास ट्रैफिक जाम से इतना परेशान हो गया कि वह अपनी हताशा को बाहर निकालने के लिए पुलिस स्टेशन (Police Station) चला गया. बच्चे का एक पुलिसकर्मी से ट्रैफिक समस्या के बारे में सवाल करने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूकेजी का छात्र गुरुवार को चित्तूर जिले के पालमनेर में स्थानीय पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने गया था. कार्तिकेय नाम के लड़के ने पालमनेर सर्कल इंस्पेक्टर एन भास्कर को बताया कि नालियों के काम के कारण खोदी गई सड़कों और ट्रैक्टरों के कारण ट्रैफिक बढ़ रहा है. उन्होंने अधिकारी से इन मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र का दौरा करने के लिए भी कहा.

देखें वीडियो-

#AndhraPradesh: A 6-year-old UKG student Karthikeya of #Palamaner in #Chittoordistrict complaints to the police, on traffic issues near his school. He asked the police to visit the school and solve the problem.@NewsMeter_In @CoreenaSuares2 @ChittoorPolice @APPOLICE100 pic.twitter.com/RxiJpSYzY0

— SriLakshmi Muttevi (@SriLakshmi_10) March 19, 2022