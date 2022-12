अंडरवियर से लेकर बेड तक, 2022 में लोगों ने Swiggy पर सबसे ज्यादा सर्च कीं ये 5 चीजें

Swiggy Top Five Search: गूगल जैसी कंपनियों के बाद अब स्विगी (Swiggy) ने भी टॉप फाइव सर्च को डिस्क्लोज किया है. स्विगी पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके होम डिलीवरी करवाते हैं और ऐसे में लोग वो सभी चीजें सर्च करते हैं जो ऐप पर नहीं दिखाती. ज्यादातर लोग यह चाहते हैं कि कई सारी चीजें घर पर बिना जाए ही मिल जाए, लेकिन नहीं मिलने पर मार्केट में जाना पड़ता है. चलिए, अब हम आपका ध्यान स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) पर लोगों द्वारा की गई टॉप सर्च पर लाना चाहते हैं. यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है तो आपको सर्च के बारे में जानने के बाद हैरानी होगी, क्योंकि लोग किराने के सामानों व स्नैक्स के अलावा भी ऐसी चीजें खोजते हैं जिसके बारे में जल्द सोचता भी नहीं.

स्विगी पर लोगों ने सर्च की ऐसी चीजें

स्विगी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने लोगों द्वारा साल 2022 में सबसे अधिक खोजे गए प्रोडक्ट्स के बारे में एक पोस्ट शेयर की. फूड एंड आइटम डिलीवरी ऐप ने 5 चीजें लोगों से शेयर कीं, जिन्हें लोगों ने कई बार खोजा. स्विगी पर लोगों ने बिस्तर और सोफे को 20 हजार से अधिक बार खोजा गया, जबकि इसके बाद पेट्रोल, अंडरवियर और मम्मी को सर्च किया गया. टॉप फाइव सर्च के बारे में जानकर लोग हैरान रह गए. पेट्रोल को 5981, अंडरवियर को 8810, मॉम्मी को 7275, सोफा को 20653 और बेड को 23432 बार खोजा गया.

things you wouldn't believe people have searched on instamart:

5,981 times

8,810 times

7,275 times????

20,653 times

23,432 times

— Swiggy (@Swiggy) December 16, 2022