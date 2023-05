Urination in Swimming Pool: स्विमिंग पूल में उतरते ही क्यों लगने लगता है यूरिन? कभी आपने सोची है इसकी वजह, जान लें सही जवाब

Why do We Feel Urine Swimming Pool: गर्मियों में तैराकी करना काफी लोगों को अच्छा लगता है. इससे गर्मी से राहत तो मिलती ही है, साथ ही यह फिट रहने के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज है. लेकिन क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि जब भी आप नहाने के लिए स्विमिंग पूल, नहर या नदी में उतरते हैं तो आपको तेज पेशाब लगने लगता है. आखिर ऐसा क्यों होता है. इस बारे में विज्ञान क्या कहता है? इस बारे में आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं.

इस वजह से पूल में पेशाब कर देते हैं लोग एक स्टडी के मुताबिक जब आप काफी देर तक पानी में रहते हैं तो शरीर के सारे अंगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है. इसकी वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. इसके चलते किडनी की गतिविधि भी तेज हो जाती है और वह शरीर में मौजूद लिक्विड को तेजी से बाहर निकालने की कोशिश में जुट जाती है. यही वजह है कि स्विमिंग पूल या पानी के किसी भी स्रोत के अंदर लोगों को पेशाब (Urination in Swimming Pool) तेजी से लगने लगता है. इस स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में Immersion Diuresis कहा जाता है. पानी का प्रेशर नहीं झेल पाता शरीर वैज्ञानिकों के मुताबिक कोई जीव पानी के अंदर जितना गहराई में जाता रहता है, उतनी Immersion Diuresis की स्थिति और बढ़ जाती है. यानी बॉडी के अंदर और बाहर पानी (Urination in Swimming Pool) का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है. इसके चलते किडनी भी शरीर को माहौल के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर मौजूद पानी को फिल्टर करके बाहर निकालने लगती है. यही वजह है कि पानी में घुसने के बाद तेज पेशाब लगने लगता है. ठंडे पानी में नहाने के दौरान भी ऐसी ही स्थिति आती है. लोग जानबूझकर नहीं करते ऐसी हरकतें आप मानें या न मानें, लेकिन जिस भी स्विमिंग पूल (Urination in Swimming Pool) में आप नहाने जाते हैं, उसमें काफी मात्रा में यूरिन घुला होता है. यह यूरिन उसमें तैराकी करने वाले लोग ही करते हैं. हालांकि कोई भी इस बारे में खुले तौर पर कबूल नहीं करता. इस मुद्दे पर हुई एक स्टडी रिपोर्ट में पाया गया कि करीब 1 लाख 10 हजार गैलन वाले स्विमिंग पूल में करीब 8 गैलन यूरिन घुला होता है. ऐसा लोग जानबूझकर नहीं करते बल्कि असल बात ये है कि स्विमिंग पूल में कुछ देर बिताते ही उनके ब्लैडर पर इतना प्रेशर बनने लगता है कि वे अपने पेशाब पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते और उसे पूल में ही रिलीज कर देते हैं.