आशिकों के लिए बेहतरीन नौकरी का मौका, इश्क और ब्रेकअप वाले कर सकते हैं अप्लाई

Viral News: अलग-अलग क्षेत्र में नौकरी के लिए आपने तरह-तरह के विज्ञापन देखे होंगे, जिनमें एक कई तरह की क्वॉलिफिकेशन की डिमांड करना भी बेहद आम है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खास तौर पर प्रेमियों के लिए लिए भी कभी नौकरी निकलेगी? शायद नहीं सोचा होगा, क्योंकि अक्सर प्रेमियों को तो 'बिगड़ा हुआ' कह देना आम है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही नोकरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रेमी हो, इश्क करने का अनुभव रखता हो. हालांकि इसकी कोई डिग्री तो पेश नहीं की जा सकती लेकिन विज्ञापन में कहा गया है कि अप्लाई करने वाला शख्स ब्रेकअप के दौर से गुजरा होना चाहिए.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वैकेंसी का पोस्ट वायरल हो रहा है. निमिशा चंदा नाम की यूजर ने यह पोस्ट किया है और पोस्ट में बेहद अजीब नौकरी होने की वजह से वायरल हो गया. पोस्ट में लिखा है कि कंपनी को एक शख्स की जरूरत है जो डेटिंग को सही तरह से जानता हो. कंपनी एक चीफ डेटिंग ऑफिसर की तलाश में लगी हुई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में लिखा,'हायरिंग अलर्ट! हम एक चीफ डेटिंग ऑफिसर की तलाश कर रहे हैं. क्या आप डेटिंग सलाह के लिए जाने-माने दोस्त हैं? हम किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख रहे हैं जो डेटिंग संस्कृति में जीता और सांस लेता है. स्वघोषित मैचमेकर जो 'घोस्टिंग', 'ब्रेडक्रंबिंग' और किताब में हर नए डेटिंग बज़वर्ड को डिकोड कर सकता है?'

Hiring Alert!

We are looking for a Chief Dating Officer.

Are you the go-to friend for dating advice? We’re hiring someone who lives and breathes dating culture.

The self-proclaimed matchmaker who can decode “ghosting,” “breadcrumbing,” and every new dating buzzword in the… pic.twitter.com/yqyJJiCVJy

— Nimisha Chanda (@NimishaChanda) January 29, 2025