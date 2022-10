Snake Attack: लॉकर खोलते ही निकला गुस्सैल सांप, शख्स के पेट पर करने लगा अटैक लेकिन...

Must Watch What Happened Next: सोशल मीडिया पर कुछ बड़े ही खतरनाक (Dangerous) वीडियोज शेयर किए जाते हैं. ऐसे ही एक वीडियो को देखकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. बहुत से लोगों को सांपों के वीडियोज अच्छे लगते हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आपको भी ये वीडियो पसंद आने वाला है. इस वीडियो में एक शख्स को लॉकर रूम में देखा जा सकता है. इस वीडियो में सांप (Snake) का हमला देख आपके भी होश उड़ सकते हैं.

सांप ने अचानक कर दिया अटैक

दरअसल इस वीडियो में एक शख्स को लॉकर (Locker) में अपना सामान ढूंढते हुए देखा जा सकता है. लेकिन जैसे ही वो दूसरे लॉकर की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है तो उसमें से अचानक एक खतरनाक सांप (Snake) बाहर निकलता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खतरनाक वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

बाल-बाल बची शख्स की जान

शख्स की किस्मत (Luck) वाकई में काफी अच्छी थी कि वो इस सांप के अटैक से बचने में सफल रहा. बता दें कि सांप शख्स के पेट पर डंसने ही वाला था. सांप जैसे ही लॉकर से बाहर निकला, शख्स ने फटाफट अपने कदम पीछे कर लिए और सांप के हमले (Attack) से बाल-बाल बच गया. सांप जहरीला भी हो सकता था जिसकी वजह से सांप के काटने के बाद इस आदमी की जान (Life) भी जा सकती थी.

वीडियो देख थर-थर कांपे लोग

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया गया है. वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं हजारों लोगों (Social Media Users) ने वीडियो को लाइक भी किया है. कमेंट सेक्शन (Comment Section) में लोग अलग-अलग रिएक्शंस देते नजर आए.

