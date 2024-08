बुड्डे-बुड्डे स्टूडेंट को बुलाकर प्रिंसिपल ने मारा बेंत ही बेंत, Video देख याद आ जाएगा आपको अपना स्कूल

Principal Beating His Old Students: यादों को ताजा करने की कोशिश में, एक स्कूल के पूर्व छात्रों के एक समूह ने अनोखे तरीके से अपना री-यूनियन मनाने का फैसला किया. वह सभी अपने पूर्व प्रिंसिपल से डंडे से मार खाते हुए नजर आए. एक्स पर कृष्णा नाम के एक यूजर ने छोटी क्लिप शेयर की जिसमें स्कूल के री-यूनियन को मजेदार तरीके से रिकॉर्ड किया गया था. जहां एक व्यक्ति जो संभवतः स्कूल का प्रिंसिपल समझ आ रहा है, वह अपने पूर्व छात्रों को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है.

टीचर, एडवोकेट और पुलिस अधिकारी बने छात्रों ने सफेद शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और एक-एक करके अपने प्रिंसिपल के सामने पेश हुए. इसके बाद प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को डंडे से पीटा, जिससे उनके शानदार स्कूल जीवन की यादें ताजा हो गईं.

Here's a strange reunion of old students of a school.! There are collectors, police officers, doctors, advocates, principals, teachers, businessmen and owners of schools ! All of them have a desire.... The Principal should beat them with his cane to help them recollect their… pic.twitter.com/r0mkCaLkav

