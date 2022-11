हाथ से ही उखाड़ने लगा सड़क, शख्स ने दिखाई 3.8 करोड़ की लागत से बनी ROAD की सच्चाई; Video वायरल

Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक शख्स ने विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने हाथों से एक सड़क को हाथ से ही उखाड़ डाला और दिखाया कि सड़क निमार्ण का कार्य कैसे पूरा किया गया. आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ ही सेकेंड में शख्स ने सड़क की परत को उखाड़ दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क निर्माण की अनुमानित लागत 3.8 करोड़ रुपये थी. वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे से लेकर बीच सड़क तक हाथों से आसानी से निकालता हुआ नजर आया. उसके आस-पास लोग यह देखकर बेहद हैरान हैं. वीडियो के जरिए पता चलता है कि सड़क बेहद की खराब क्वालिटी से बनाई गई थी.

शख्स ने सड़क को हाथों से उखाड़ डाला

सड़क की बदहाली के विरोध में लोग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि कनिष्ठ अभियंता (जेई) ठेकेदार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जिला अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) द्वारा भुगतान किए गए पूरनपुर और भगवंतपुर के बीच 7 किलोमीटर की सड़क जल्द ही पूरी हो जाएगी. भगवंतपुर के एक स्थानीय व्यक्ति का अपने हाथों से कोलतार की एक परत को चीरते हुए एक इंटरनेट वीडियो वायरल हो गया है. इस घटना के जवाब में प्रशासनिक अधिकारियों ने खराब गुणवत्ता वाली सड़क की जांच की और मरम्मत की. इसकी जानकारी ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग के एक प्रतिनिधि शैलेंद्र चौधरी ने दी.

This road of UP has been built for 3 crore 80 lakhs. A young sardar is seen uprooting the road with his hand in #Pilibhit District of Uttar Pradesh.

In #Karnataka, we can understand it's 40% commission effect. What's in #UttarPradesh?#DoubleEngineSarkar pic.twitter.com/dSPGYoKqii

— Sanghamitra Bandyopadhyay (@AITCSanghamitra) November 13, 2022