Viral Artwork: बेहद कमाल का है ये आर्टवर्क, देखकर चकरा रहा लोगों का सिर

Artwork Viral Video: इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक अजूबा चीजें देखने को मिलती हैं. कई बार तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है जिसके बारे में आसानी से सोचा ना जा सकता हो. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक आर्टवर्क दिखाया गया है. यह आर्टवर्क किसी अजूबे से कम नहीं है. हम सब जानते हैं कि किसी भी तस्वीर को जब जूम करते हैं तो एक सीमा के बाद उसके पिक्सेल्स अलग-अलग दिखाई देने लगते हैं. लेकिन इस वायरल आर्टवर्क के साथ ऐसा नहीं होता है. यह अद्भुत आर्टवर्क देखकर लोगों का सिर घूम जा रहा है. वे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी तस्वीर को इतना ज्यादा जूम करने पर उसके पिक्सेल अलग-अलग दिखाई न दें.

अंतहीन है ये वायरल आर्टवर्क

यह वायरल आर्टवर्क एक डिजिटल पेंटिंग है. Vaskang नाम के आर्टिस्ट ने यह डिजिटल पेंटिंग बनाई है. करीब सवा मिनट के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई शख्स पेंटिंग को लगातार जूम कर रहा है लेकिन इसके पिक्सेल नहीं दिखाई देते. जूम करते हुए इसमें एक पेंटिंग के अंदर दूसरी पेंटिंग, दूसरी के अंदर तीसरी पेंटिंग, तीसरी के अंदर चौथी पेंटिंग और ऐसे ही पता नहीं कितनी पेंटिंग सामने आती जाती हैं. कुल मिलाकर यह एक अंतहीन आर्टवर्क है.

देखें वीडियो-

The original video of my artwork here.

Stay tuned, to discover more infinite stories! pic.twitter.com/4J4pPXUd49

— Vaskange (@Vaskange) July 26, 2022