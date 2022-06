Funny Video: रेस्टोरेंट से मंगाए थे प्याज के पकोड़े, जो डिलीवर हुआ उसे देख उड़ गए शख्स के होश

Shocked To Hear What Had Been Delivered: दिल्ली में रहने वाले उबैदु (Ubaidu) ने एक रेस्टोरेंट से प्याज के पकोड़े मंगाए थे. लेकिन उसे भी नहीं पता होगा कि उसके पास क्या डिलीवर होने वाला है. उसने अपने साथ हुई पूरी घटना को बताते हुए एक वीडियो (Video) बनाया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं.

शख्स ने ऐसे सुनाई आपबीती

वीडियो में शख्स ने बिना कुछ बोले ही सब कुछ जाहिर कर दिया है. इस वीडियो में लिखा हुआ है कि दोस्तों मैंने प्याज के पकोड़े ऑर्डर किए थे लेकिन मुझे ये मिला. इसके बाद उसने कैमरा (Camera) घुमाकर जो दिखाया, उसे देख सबका हंसते-हंसते बुरा हाल हो रहा है. आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

ये भी पढें: Millionaire: दो रुपये का ये सिक्का बना सकता है आपको लखपति, जानें आसान तरीका

प्याज के पकोड़ों की जगह डिलीवर हुआ कच्चा प्याज

वीडियो में एक कटोरी में कटे हुए कच्चे प्याज (Onion) को देखा जा सकता है. इस शख्स की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं. बेचारा प्याज के पकोड़ों की राह तक रहा था लेकिन उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया. इस वीडियो में ये डिलीवर हुए प्याज से खेलता हुआ दिखाई दिया. वीडियो के आखिर में इसने अपनी उंगलियों में इन प्याज के छल्लों (Onion Rings) को डाल दिया.

ये भी पढें: दोनों ने खेली ऐसी मस्त पकड़म-पकड़ाई, लोग बोले- बेस्ट फ्रेंड्स एवर; VIDEO कर देगी खुश

हैरान हुए यूजर्स

इस वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स ने 59 रुपये में 6 प्याज के पकोड़े मंगाए थे. महज कुछ ही घंटों में इस वीडियो को एक हजार से भी ज्यादा लाइक्स (Likes) मिल चुके हैं. कई यूजर्स (Social Media Users) ने शख्स के साथ सहानुभूति भी दिखाई तो कुछ ने इस परिस्थिति का खूब मजाक (Joke) बनाया.

LIVE TV