Viral News: दिल्ली के रेस्टोरेंट से आई कॉफी में निकला चिकन का टुकड़ा, उठाई आवाज तो छुपाने लगे अपनी गलती

Chicken Piece In Coffee: कई बार डिलीवरी कंपनी ऑर्डर भिजवाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनका नाम तो खराब हो ही जाता है और साथ ही साथ कस्टमर भी नाखुश बना रहता है. हाल ही में एक नया किस्सा सुनने को मिल रहा है कि एक शख्स के साथ में बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना हुई है. यह घटना दिल्ली की बताई जा रही है. उस व्यक्ति ने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से कॉफी आर्डर करके मंगाई थी और उसकी कॉफी में जो निकला वह हैरान कर देने वाला था.

इस शख्स का नाम सुमित सौरभ था. बता दें कि उसने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने एक दिल्ली के रेस्टोरेंट से कॉफी आर्डर की. जिसके बाद कॉफी में जो निकला उसे देखते ही सुमित को इतना गुस्सा आया और उन्होंने जोमैटो (Zomato) और थर्ड वेव इंडिया (Third Wave Restaurant) नाम के रेस्टोरेंट के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया.

सुमित ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कॉफी की फोटो शेयर की. इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि कॉफी का ढक्कन साइड में रखा हुआ है और साथ ही नजर आ रहा है कि उस ढक्कन के अंदर छोटा सा चिकन का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है. सुमित साथ में इस पिक्चर के कैप्शन में लिखते हैं, "मैंने जोमैटो से थर्डवेव इंडिया के रेस्टोरेंट से एक कॉफी मंगवाई थी मगर मुझे जो मिला है उसने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया है. इस कॉफी में मुझे एक चिकन का पीस मिला हुआ है. इसीलिए आज मैं जोमैटो के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर रहा हूं."

My association with you officially ended today . pic.twitter.com/UAhxPiVxqH

Ordered coffee from @zomato , ( @thirdwaveindia ) , this is too much .

सुमित ने इस ट्वीट के बाद में एक और ट्वीट करते हुए बताया कि जोमैटो की तरफ से गलती हो जाने के बाद में वह फिर से एक गलती कर बैठते हैं. सुमित जब कस्टमर केयर से बात करते हैं तो उसकी चैट का स्क्रीनशॉट वह ट्विटर पर शेयर करते हैं. जिसमें साफ नजर आता है कि जोमैटो अपनी गलती छुपाने के लिए उनको मुफ्त में प्रो मेंबरशिप ऑफर कर देता है. जिसके बाद में इस पर सुमित लिखते हैं, "मेरे प्रिय जोमैटो आप ऐसी गलती करने के बाद में हर किसी शख्स को नहीं खरीद सकते हो." लेकिन सुमित के स्क्रीनशॉट के जरिए एक बात पता चली है कि यह कॉफी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए आर्डर की जो की पूरी तरह से शाकाहारी है और इस बात से सुमित को आपत्ति है कि उनकी पत्नी को चिकन का टेस्ट करना पड़ गया है.

After doing this blunder @zomato is offering me free pro membership.

Dear @zomato , you can’t buy everyone after doing these blunders .

You don’t deserve me . pic.twitter.com/bpMNOkq70B

— Sumit (@sumitsaurabh) June 3, 2022