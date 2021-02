Viral: Aster फूल की फोटो को भारत से रोजाना मिल रहे हैं 90 Million लाइक्स, Tiktok Ban से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली: दुनिया में कब क्या वायरल (Viral News) हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है. हालिया मामला एक फूल (Flower) का है, जिसे भारतीय बहुत पसंद कर रहे हैं. एस्टर (Aster) नाम से लोकप्रिय एक फूल को रोजाना 9 करोड़ (90 Million) लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसा अचानक हुआ है. माना जा रहा है कि ऐसा टिकटॉक बैन (Tiktok Ban) होने के आदेश के बाद से हुआ है. जानिए पूरा मामला.

एक फूल की फोटो को अचानक से ही रोजाना लगभग 9 करोड़ लोग पसंद कर रहे हैं. ताज्जुब की बात है कि फोटो पर मिलने वाले ये सभी लाइक्स भारत (India) से हैं. बैंगनी (Purple) रंग का एस्टर फूल (Aster Flower) आमतौर पर अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (Northeast America) में पाया जाता है. एस्टर की विकिपीडिया (Wikipedia) इमेज अचानक से ही भारत में काफी हिट हो गई है और इसे सरकार के टिकटॉक बैन (Tiktok Ban) करने वाले फैसले से जोड़ा जा रहा है.

Check out this actual, live ticket about an ongoing mystery. 20% of all requests to one of our data centers for media are for this image of a flower. Nobody knows why.https://t.co/IHrzpKGVbj pic.twitter.com/Cbw6pC9txd

— Chris Albon (@chrisalbon) February 8, 2021