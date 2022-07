Dudhsagar Falls: दूधसागर झरने के पास से गुजरती रेलगाड़ी का अद्भुत नजारा हुआ वायरल, जीता लोगों का दिल

Train Passes From Dudhasagar Falls Video: अगर घूमने की जगहों की बात होती है तो गोवा हर किसी की लिस्ट में होता है. यहां समुद्र, बीच और वेस्टर्न फील के साथ ही और भी बहुत कुछ है जो बेहद खूबसूरत है. यहां के पहाड़, पेड़-पौधे, झरने, इतनी हसीन वादियां हैं कि किसी का भी मन मोहित हो जाए. इसमें चार चांद लगा देता है यहां का दूधसागर झरना. बारिश के मौसम में तो यह और भी सुंदर हो जाता है. पर्यटक अक्सर वहां की वीडियो इंटरनेट पर डालते रहते हैं. ये वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहते हैं. आजकल गोवा का ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

खूबसूरत है दूधसागर झरने का नजारा

वायरल वीडियो में दूर से दूधसागर झरना नजर आ रहा है. इसका पानी इतना सफेद है कि देखने में दूध जैसा ही लग रहा है. यह झरना एक काफी ऊंचे पहाड़ से निकल रहा है. आसपास काफी अधिक हरियाली नजर आ रही है. झरने का पानी गिरते हुए नीचे आता है. वहीं, नीचे एक पुल बना नजर आ रहा है जो असल में एक रेलवे ट्रैक है. झरने का पानी ऊपर से नीचे आकर पुल के नीचे से दूसरी तरफ निकल रहा है. देखने में यह नजारा बेहद खूबसूरत नज़र आता है जो लोगों का दिल जीत रहा है.

देखें वीडियो-

Some journeys are just like dreams !

The spectacular Dudhsagar Falls, Goa, Bharat pic.twitter.com/dOXtIM9nAy

— Ankita (@AnkitaBnsl) July 20, 2022