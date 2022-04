Viral Video: पंक्चर की दुकान पर बात कर रहे थे 5 लोग, अचानक जमीन में समा गए सभी

Five Men Fell In The Sewer Video: सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों संग बातचीत कर रहे हों और अचानक पैर से जमीन खिसक जाए तो क्या होगा? जी हां, कुछ ऐसा ही राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिला, जब कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और अचानक से सभी गड्ढे में गिर गए. जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि चार युवक पंक्चर की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहे थे, जबकि एक मकैनिक दो पहिया वाहन की मरम्मत कर रहा था. अचानक से नाले के ऊपर बना सीमेंटेड स्लैब टूट जाता है और सभी उसमें समा जाते हैं.

पंक्चर की दुकान पर मौजूद 5 लोग नाले में गिरे

इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसलमेर रेलवे स्टेशन के आगे बाबा बावड़ी के पास मेन सड़क पर एक टायर पंक्चर की दुकान है. दुकान के सामने बरसाती नाला है और उसके ऊपर पत्थर की पट्टियां लगी हुई हैं. नाले से ढकी हुई पट्टियों पर तीन-चार लोग खड़े हुए थे, जबकि एक शख्स पंक्चर बनाने में व्यस्त था. फिलहाल नाला सूखा हुआ था और किसी को नहीं मालूम था कि कुछ ही सेकेंड में उनके होश उड़ने वाले हैं.

घटना की सीसीटीवी फुटेज हो गई वायरल

अचानक नाले के ऊपर बना स्लैब टूट जाता है और पांचों लोग उसी में समा जाते हैं. इतना ही नहीं, रिपेयर की जा रही बाइक भी उसी में समा जाती है. गनीमत रही कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई. सभी खुद ही नाले से बाहर निकले. घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हुआ वायरल

सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जी न्यूज के इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो जैसे ही अपलोड किया गया, इसे लोगों ने खूब लाइक किया. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'देखते ही देखते जमीन में समा​​​ गए 5 युवक, पंक्चर की दुकान पर खड़े होकर कर रहे थे बात, अचानक गिरे गड्ढे में...' इस वीडियो पर कई अन्य यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.