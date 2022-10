Viral Video: रोज खाना खिलाने वाले शख्स के अंतिम संस्कार पर पहुंच गया लंगूर, दंग रह गया परिवार और फिर

Langur Attends Funeral: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक लंगूर एक ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होता है जो इसकी देखभाल करता था और रोज खाना खिलाता था. क्लिप में देखा जा सकता है कि लंगूर आदमी के शरीर के पास कई मिनट तक उसे जगाने की कोशिश कर रहा था. वीडियो ने कई सोशल मीडिया यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने आदमी और जानवर के बीच दोस्ती की प्रशंसा की है. लंगूर की इस हरकत को देखकर शोक में डूबे शख्स के परिजन दंग रह गए. क्लिप को शेयर करने वाले कई यूजर्स ने कहा कि इसे श्रीलंका के बट्टिकलोआ में शूट किया गया है.

शख्स के अंतिम संस्कार में पहुंच गया लंगूर

वीडियो में एक व्यक्ति लंगूर को अंतिम संस्कार होने वाली जगह से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जाने से इनकार कर देता है. वह शख्स के डेडबॉडी के पास बैठा रहता है और बार-बार उसके चेहरे को छूता रहता है. इतना ही नहीं, वह उसके माथे को चूमता है. एक बार तो लंगूर अपना हाथ शख्स के चेहरे पर ले जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है. वह उसे हिलाने की कोशिश करता है. सोशल मीडिया पर कई क्लिप हैं जो दिखाती हैं कि जब भावनाओं की बात आती है तो इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता. वे भी इंसानों को दुखी नहीं देख सकते और उन्हें खुश करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं.

A monkey paying tribute at the #funeral of its master in #Batticaloa.#truelove. pic.twitter.com/Yf3XjRYXwc

— Aslaw CC (@effay123) October 19, 2022